Auto op kop bij ongeluk op A1, snelweg afgesloten

De A1 is op dit moment dicht in de richting van Amersfoort. Dat komt door een ongeluk ter hoogte van knooppunt Diemen.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. Twee ambulances en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Rond 15.30 uur werd er opgeschaald en werden er nog eens drie ambulances gealarmeerd.

Op een foto van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is te zien dat een van de auto's op de kop is beland. Het is op dit moment nog niet bekend of er inzittenden van de betrokken auto's gewond zijn geraakt.

Wie richting Amersfoort moet, wordt aangeraden via de A10, A2 en A9 te rijden. De weg blijft vanwege het politieonderzoek naar verwachting nog uren dicht.

Later meer.