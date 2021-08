"Amsterdam UMC voornemens om een vondelingenkamer te openen"

De afgelopen vijftien jaar zijn er in totaal 19 vondelingen en 45 babylijkjes gevonden, blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (Nidaa). Februari dit jaar werd in Amsterdam-Zuidoost nog een pasgeboren meisje leven aangetroffen in een vuilcontainer. En afgelopen april werd een 31-jarige vrouw aangehouden voor het dumpen van een baby zeven jaar terug, in een ondergrondse container in Slotermeer.

"Vreselijk," zegt Kitty Nusteling van stichting Beschermde Wieg. "Deze vrouwen zijn zo in paniek en hebben echt het idee dat ze nergens naartoe kunnen. In een vondelingenkamer kan je altijd naar binnen. De deur is altijd open. Je kan je kind hier in een warm bedje leggen, in een veilige wieg, en dan weer vertrekken. Je kan op een knop drukken en hulp vragen van het ziekenhuis en in gesprek gaan."

Te weinig vondelingenkamers

Volgens stichting Beschermde Wieg zijn er veel te weinig vondelingenkamers in Nederland. "Eigenlijk zouden we in iedere grote stad, in ieder ziekenhuis een kamer willen hebben. Gelukkig hebben we niet alleen deze kamers maar ook een noodlijn die 24 uur per dag bereikbaar is. Dagelijks zijn er drie moeders die ons bellen en om hulp vragen. Wij zijn er om deze moeders bij te staan. We proberen ze te helpen met het verbeteren van hun situatie, zodat ze misschien wel zelf voor hun kind kunnen zorgen."