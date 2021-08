Amsterdamse PvdA'er wil partijvoorzitter worden en discussie-app lanceren

Hij stelt dat er een "totaal deltaplan" nodig is om de partij te democratiseren. "We hebben ongelofelijk veel talent in onze partij, laten we dat eens goed gaan benutten", laat hij weten op zijn eigen site.

Rolsma wil een nieuwe app voor PvdA-leden lanceren. Daar moeten stellingen op verschijnen. Begeleiders moeten ervoor zorgen dat het debat respectvol verloopt. De Amsterdammer hoopt dat jongeren door de app interesse in de partij krijgen.