Nederlandse hockeyvrouwen toegezongen in Olympisch Stadion

Na een officiële huldiging in Scheveningen werden de Nederlandse hockeyvrouwen vanavond ook geëerd in het Olympisch Stadion.

Tijdens het concert De Amsterdamse Zomer werden ze het podium op geroepen. Daarna werd het nummer We Are The Champions gezongen.

De hockeysters behaalden Olympisch goud in Tokyo nadat ze de finale met 3-1 van Argentinië wonnen.