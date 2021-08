Automobilist strandt op rotonde in Noord

Een automobilist is vanavond op een rotonde op de IJdoornlaan in Noord rechtdoor gereden. Zijn auto kwam midden op de rotonde tot stilstand.

Het lijkt erop dat de bestuurder de rotonde over het hoofd had gezien. Hij moest van agenten een blaastest doen, maar daaruit bleek dat hij nuchter was.

Een omver gereden verkeersbord zit nog klem onder de auto. Daarom moet er een bergingsbedrijf komen om de wagen van de rotonde te halen.

Iets verderop, op de Beemsterstraat, had er iets eerder al een aanrijding tussen twee andere automobilisten plaatsgevonden. Er werd een ambulance opgeroepen, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Bus 37 van het GVB moest enige tijd omrijden, maar de bus kan inmiddels weer de normale route rijden.