Rutte roept vakantiegangers op om zich thuis te laten testen, geen nieuwe maatregelen

Dat liet Rutte maandagmiddag weten tijdens het wekelijkse persmoment over de aanpak van de coronacrisis. Even daarvoor overlegde hij hierover met andere bewindslieden.

'Bewustwordingscampagne'

Omdat het aantal besmettingen daalt en het aantal ziekenhuisopnames niet stijgt, acht Rutte het niet nodig om nu extra maatregelen in te voeren. Wel benadrukte hij het belang van het testen. "Willen we de situatie houden zoals die is, is testen belangrijk en zelftesten ook”. Om die reden ontvangen alle Nederlandse huishoudens vanaf dinsdag een brief met een code waarmee ze gratis twee thuistesten kunnen bestellen. Rutte noemt dit een 'bewustwordingscampagne'. "Als je terugkeert van vakantie, doe dan de eerste keer dat je weer echt onder de mensen komt een zelftest. Ook als je gevaccineerd bent of het virus al een keer hebt gehad."

Komende vrijdag volgt er een nieuwe persconferentie, waarin mogelijk wél aanpassingen in het beleid worden aangekondigd. Daarover laat Rutte zich deze week adviseren door het Outbreak Management Team (OMT).