Fietser zwaargewond na aanrijding met motor op Panamalaan

Bij een ongeluk tussen een fietser en een motor op de Panamalaan in Oost zijn beide weggebruikers vanmiddag gewond geraakt. De fietser is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op een plek waar fietsers de weg oversteken. Meerdere hulpdiensten waren ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De weg is een tijd afgesloten geweest voor onderzoek naar de toedracht.