Nieuwe 'fietstag' moet fiets stallen sneller en makkelijker maken

De NS heeft samen met de gemeente Amsterdam een fietstag ontwikkeld waarmee fietsers sneller en makkelijker hun fiets kunnen stallen. De komende weken worden verschillende fietsenstallingen in de stad klaargemaakt voor het gebruik van de tag. Bij Amstelstation is het systeem vandaag al in gebruik genomen.

Fietsers kunnen dan niet alleen met hun OV-chipkaart toegang krijgen tot de fietsenstallingen, maar ook met een tag op hun fiets. Met de tag word je automatisch herkend en kan je direct doorlopen. Reizigers die een abonnement hebben of stallen op rekening, krijgen gratis een fietstag. De tag, die is gekoppeld aan de OV-chipkaart, wordt door medewerkers in de stalling op het voorframe bevestigd.

Het systeem is vandaag in gebruik genomen op station Amstel. Vanaf 23 augustus is de fietstag ook te gebruiken in de fietsenstallingen op het Leidseplein, Beursplein en de Reguliersdwarsstraat. Later dit jaar volgt de fietsenstalling aan de Strawinskylaan bij station Zuid.