Waarnemers bij fouilleeracties mogen zich per e-mail aanmelden

Via Facebook doet de gemeente een oproep aan Amsterdammers. "Waarnemers kijken of we de personen die we controleren echt willekeurig kiezen", laat de gemeente weten. De buurten waar de wapencontroles worden gehouden zijn Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich tegen de proef uitgesproken, maar burgemeester Halsema zette het toch door. Wel kwam ze de kritische partijen tegemoet door het aantal dagen dat er gefouilleerd wordt omlaag te brengen en onafhankelijke waarnemers aanwezig te laten zijn. Ze gaf eerder al aan dat een zorgvuldigere opzet "welhaast niet denkbaar" was.

De proef start in september. Het doel is om te kijken of het middel werkt tegen wapenbezit en geweld met wapens en of het bewoners een veiliger gevoel geeft. De waarnemers mogen ook bij de voor- en nabespreking van de politie aanwezig zijn.