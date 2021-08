Stad NL V Ruim 1100 klachten over Waternet na achterstallige incasso's

De afgelopen drie weken zijn er meer dan 1100 klachten binnengekomen over Waternet. Meer dan een kwart miljoen Amsterdammers kregen eind juli te horen dat er binnen een paar dagen meerdere bedragen worden afgeschreven. Volgens Waternet een inhaalslag, vanwege problemen met een nieuw ICT-systeem voor incasso's. Maar even een paar maanden in één keer aftikken is voor veel Amsterdammers gewoon niet te doen.

Bij Karin werden vier bedragen van ruim twintig euro afgeschreven door Waternet. Karin leeft van een uitkering en kan zo'n groot bedrag in één keer helemaal niet missen. De Amsterdamse -die verder anoniem wil blijven- liet de laatste afschrijving van Waternet terugstorten. Kort daarna krijgt ze bericht van Waternet: Karin moet voor 20 augustus betalen, anders volgt een boete van tien euro.

AT5 / Luuk Koenen

De SP opende drie weken terug een meldpunt waar mensen terecht kunnen met klachten over Waternet. Daar zijn inmiddels 1136 klachten binnengekomen, zegt SP-raadslid Tiers Bakker. "Zeker voor mensen met een kleine portemonnee was dit een enorme schok. Ze weten niet welk bedrag goed is, er zijn te hoge bedragen, soms een onduidelijke administratie. De wanorde is compleet."

Bakker wil dat Waternet de geïncasseerde bedragen terugstort. "Sommige mensen kunnen gewoon niet eten op dit moment."

Reactie Waternet: 'We hebben de klanten geïnformeerd via onze website en een e-mailbericht. Toch kunnen we ons goed voorstellen dat klanten onaangenaam verrast zijn door de incasso-inhaalactie. We zijn nu wel “bij” – dit betekent dat de facturatie (rekening versturen) en de incasso (innen van de rekening) weer gelijk lopen. Klanten die in de problemen komen, proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen. Zo kunnen klanten de geïncasseerde bedragen laten terugstorten en kunnen ze een ruimere betalingsregeling aanvragen. Op dit moment hebben we met 1400 klanten betalingsafspraken gemaakt.'