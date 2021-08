Aantal vastgestelde coronabesmettingen in regio Amsterdam met 15 procent gedaald

Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 2 tot en met 8 augustus afgenomen met 15 procent vergeleken met de week daarvoor. In Amsterdam zijn nu 166 besmettingen per 100.000 inwoners.

Binnen Amsterdam nam in die periode het aantal meldingen licht toe in de stadsdelen Zuidoost en Noord, in de andere stadsdelen nam het aantal meldingen af.

In totaal werden er in Amsterdam 1448 besmettingen gemeld, ten opzichte van 1675 besmettingen een week eerder. In Amsterdam daalde het aantal per 100.000 inwoners van 192 naar 166.

Regiobreed nam het aantal meldingen licht toe in Aalsmeer en Amstelveen. In de gemeente Ouder-Amstel bleef het aantal meldingen gelijk en in Diemen en Uithoorn nam het aantal meldingen af.