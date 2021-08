Stel al jouw vragen over het coronavirus aan viroloog Menno de Jong

Zijn de coronamaatregelen definitief verleden tijd nu zeventig procent van de volwassen Nederlanders volledig is gevaccineerd of moeten we met langdurige beperkingen rekening houden? Deze week schuift viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong opnieuw bij ons in de studio aan om tijdens een Q&A al jouw vragen over het coronavirus te beantwoorden.