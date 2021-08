Revolver in barbecue verstopt in Noord: "Voor direct gebruik gereed"

Rechercheurs hebben onlangs tijdens de doorzoeking van een woning in Noord op een opmerkelijke plek een geladen revolver gevonden.

De doorzoeking vond plaats nadat er vanwege een al langer lopend politie-onderzoek een verdachte was opgepakt. "Nadat het arrestatieteam de voordeur had geforceerd en de verdachte was aangehouden werd de woning minutieus doorzocht", schrijft de politie op Instagram. "Hoe nauwkeurig zoiets moet gebeuren bleek uit het feit dat het wapen werd aangetroffen op een balkon gestalde barbecue."

Het wapen was volgens de politie "voor direct gebruik gereed". De door het arrestatieteam opgepakte verdachte zit inmiddels in de gevangenis en zal op een later moment voor de rechter staan.