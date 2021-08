Stad NL V Vaccinatiegraad in Nieuw-West nog steeds ontzettend laag

Ondanks inspanningen van de GGD en de gemeente stijgt de vaccinatiegraad in Nieuw-West en Zuidoost nauwelijks. Uit de laatste cijfers van de GGD blijkt dat in Nieuw-West 51 procent van de bewoners ouder dan 12 jaar deels of volledig zijn gevaccineerd. In Zuidoost gaat het om 52 procent.

In totaal heeft nu 61 procent van de Amsterdammers boven de 12 jaar één, of twee prikken gehad tegen corona. In Nieuw-West blijven ze ver achter. Daar is de vaccinatiegraad de afgelopen week met maar één procent gestegen. "Dat is natuurlijk wel griezelig," zegt een buurtbewoner. "Dan raken we het natuurlijk nooit kwijt."

Een mobiele vaccinatielocatie aan het Aniie Romeinplein in Zuidoost - AT5

Uit onderzoek blijkt dat Marokkaanse, Turkse, maar ook Surinaamse Amsterdammers weinig trek hebben in een coronaprik. De gemeente en ook de GGD proberen deze mensen over de streep te trekken.

Quote "Het is belangrijk dat we de wijken ingaan" Mohamed hoesein - hoofd team corona ggd amsterdam-amstelland

Mohamed Hoesein is hoofd team Corona van GGD Amsterdam-Amstelland. "Het is voor ons belangrijk dat we de wijken ingaan. We zijn gestart met het wijkgericht vaccineren. Dat doen we omdat we zien dat de vaccinatiegraad ook in Nieuw-West achterblijft. We vinden het belangrijk om de mensen eerst goed te informeren, en vervolgens te prikken, zoals je hier kunt zien op het Lambertus Zijlplein met een mobiele unit. Maar ook met mobiele prikteams in Nieuw-West. Daarmee willen we de vaccinatiegraad gaan opkrikken."

De GGD en de gemeente proberen al langer zoveel mogelijk Amsterdammers gevaccineerd te krijgen. Door de inzet van grote en kleinere priklocaties, maar ook met de lancering van campagnes in verschillende talen. Maar het blijft lastig om sommige groepen te bereiken, laat staan te overtuigen. Priklocaties in moskeeën De GGD probeert jongeren te bereiken met webinars (dus via internet) en gaat in gesprek met scholen in Nieuw-West en Zuidoost. Ook wordt er gesproken over het mogelijk openen van priklocaties ín moskeeën.