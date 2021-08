Verdachte (14) mishandeling Frédérique mag proces thuis afwachten

De 14-jarige jongen die is opgepakt voor het mishandelen van de eveneens 14-jarige Frédérique uit Amstelveen, is op vrije voeten. Hij mag het vervolg van zijn proces thuis afwachten, heeft de Raadkamer bepaald. Dat laat een woordvoerder van de rechtbank weten aan AT5/NH Nieuws.

Wel is de jongen een aantal voorwaarden opgelegd. Zo mag hij geen contact zoeken met Frédérique en heeft hij een straatverbod gekregen.

De jongen wordt ervan verdacht de 14-jarige Frédérique meerdere klappen in het gezicht te hebben gegeven. Dat gebeurde in een speeltuintje in Amstelveen, nadat ze niet wilde antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje was. Frédérique brak daarbij haar neus en diverse tanden. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde avond met haar vader mee naar huis.

De mishandeling maakte veel los. Een actie leverde 30.000 kaarten voor het meisje op. Frédérique was blij met die steun. "Ik weet niet hoe ik hier ooit bedankt voor kan zeggen. Ik word er echt emotioneel van", zei ze eerder tegen het Jeugdjournaal. Ook zei ze in datzelfde gesprek dat het al wat beter met haar ging. "Een aantal tanden is kapot, maar voor de rest heb ik geen pijn. Ook helemaal niet aan mijn neus."