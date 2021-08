Voldoende aanmeldingen voor waarnemen bij fouilleeracties, inschrijving gesloten

Bij de gemeente hebben zich voldoende mensen gemeld die als proef willen waarnemen bij preventieve fouilleeracties. De inschrijving, die eigenlijk tot 21 augustus liep, is daarom vanochtend al gesloten.

De gemeente deed eerder deze week via Facebook, Twitter en de Instagrampagina van burgemeester Halsema een oproep aan Amsterdammers. De waarnemers kunnen controleren of de gefouilleerde personen echt willekeurig uitgekozen worden. Ze mogen ook bij de voor- en nabespreking van de politie aanwezig zijn.

De buurten waar de wapencontroles worden gehouden zijn Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt. Het doel is om te kijken of het preventief fouilleren werkt tegen wapenbezit en geweld met wapens en of het bewoners een veiliger gevoel geeft.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen de fouilleeracties. Na vragen van gemeenteraadsleden ging de Driehoek (burgemeester, politie, justitie) akkoord met het aanwezig laten zijn van de waarnemers. Ook is het aantal dagen dat er gefouilleerd wordt omlaag gebracht.