Gaan we terug naar dit straatbeeld op de Herengracht? "Zonde dat al die auto's er staan"

Het is het gesprek van de dag op de Herengracht. Zal de straat ooit parkeervrij worden? De gemeente laat onderzoeken of de 517 parkeerplaatsen op de gracht kunnen verdwijnen. De komende tijd wil de gemeente daarover discussiëren met bewoners en ondernemers.

Eeuwenlang waren de grachten zonder voertuigen ingericht, maar rond 1960 werd een auto bezitten steeds normaler in de stad. Langs het grachtenwater werden parkeerstroken aangelegd. De auto domineert nu het straatbeeld en dat wil de gemeente veranderen.

Op een deel van de Herengracht is al een flinke stap gezet. Daar mogen geen auto's komen. De bewoners vonden het even wennen, maar velen juichen het nu toe. "Het is echt heerlijk."