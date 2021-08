Protest op de Dam tegen woonbeleid aangekondigd: "Tot hier en niet verder"

De organisatoren spreken van een 'kolossale wooncrisis'. "Wonen wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker te betalen en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld", schrijven ze op hun website.

Bij de actie hebben zich diverse Amsterdamse huurdersverenigingen aangesloten, als ook de Woonbond die de belangen van huurders behartigt. "We vinden het heel goed dat huurders de handen ineen hebben geslagen", aldus woordvoerder Marcel Trip. "Jarenlang lopen we tegen wanbeleid aan waar jong en oud de dupe van is. Zo heeft de huurdersheffing geleid tot te weinig sociale huurwoningen en zorgt het beleid voor woekerprijzen in de vrije sector."

Volkshuisvesting

Dat gaat alleen veranderen als er structureel andere keuzes worden gemaakt, volgens Trip. "Afgelopen jaren is gedacht om het woonbeleid over te laten aan de markt. We zien dat dat tot meer problemen dan oplossingen heeft geleid. Voor jongeren is er vaak geen alternatief dan duur in de vrije sector huren. Ze staan achter in de rij voor een sociale huurwoning en kunnen met hun tijdelijke contract meestal geen woning kopen. Landelijk moet worden ingezet op volkshuisvesting."

Onder de politieke partijen die zich achter de actie scharen zijn ook de Amsterdamse fracties van GroenLinks, PvdA en SP, terwijl hun eigen leiders de laatste jaren in het stadsbestuur zaten om iets aan de wooncrisis te doen. "We hebben lokaal aan alle knoppen gedraaid om de stad betaalbaar te maken", verweert SP-fractievoorzitter Erik Flentge zich. "We hebben nu hulp vanuit Den Haag nodig."

'Rooftocht op corporaties'

Hij noemt de verhuurderheffing 'een rooftocht op de kas van de woningcorporaties'. "Dat is geld bedoeld om woningen mee te bouwen en huren te verlagen. Die heffing moet onmiddellijk stoppen." Ook vindt hij dat lokale gemeenten meer middelen moeten krijgen om de woningmarkt te kunnen temmen. "De Haagse wetten werken ons soms tegen. Het moet mogelijk worden om huren te maximeren."

Na het protest op de Dam volgt op 23 oktober een 'woonopstand' in Rotterdam. De organisatoren willen de komende tijd op verschillende plekken protesteren 'voor een radicale verbetering in het woonbeleid'. "Nu is het moment om verandering te eisen: het nieuwe kabinet komt eraan en lokale politici bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022."