Huisvuil in Dapperbuurt week lang niet opgehaald door fout gemeente

Door een fout van de gemeente zijn de ondergrondse vuilcontainers in een deel van Oost een week lang niet geleegd. Het probleem deed zich vorige week al voor in Zuid, maar daar zou het inmiddels zijn opgelost.

Aanleiding voor de problematiek is de plaatsing van grotere containers. Nadat die waren geplaatst, zijn ze niet opgenomen in de ophaalroute van de gemeentelijke afvaldienst, meldt een woordvoerder van stadsdeel Oost.

Bij de ondergrondse containers zijn grote bergen afval ontstaan. "De vuilniszakken worden door vogels opengemaakt en dit soort vuil trekt alleen maar meer ratten aan", aldus een buurtbewoner. "Herhaaldelijk schrijven, bellen en melden bij de gemeente levert niets op."

Niet geleegd

De stadsdeelwoordvoerder bevestigt dat de containers in en rond de Rijnwaterstraat, de Eerste en Tweede Van Swindenstraat en de Pieter Nieuwlandstraat al zeker een week niet zijn geleegd. Ze moeten vanaf vandaag of morgen weer in de ophaalroute zitten.

Of het probleem ook nog in andere buurten in Oost speelt zoekt de gemeente nog uit. "Het probleem speelde in ieder geval vorige week ook in delen van Zuid. Daar zijn de containers inmiddels allemaal weer geleegd." Er wordt volgens de gemeente op toegezien dat de problemen zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen.