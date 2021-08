Terugkijken: persconferentie over versoepelen coronamaatregelen

Demissionair premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hielden vanavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Clubs zullen nog maandenlang dichtblijven, maar de anderhalve meter op andere plekken zal op 20 september geschrapt worden.

De versoepelingen zijn vanochtend eerst besproken in de ministerraad. Het kabinet heeft zich, zoals gebruikelijk in deze crisis, deze week laten informeren door het Outbreak Management Team (OMT). Tijdens de wekelijkse update werden afgelopen maandag nog geen nieuwe maatregelen aangekondigd.

Donderdag meldde de NOS al wat waarschijnlijk de grootste wijziging is: het volledig openen van het mbo en het hoger onderwijs, zonder anderhalvemetermaatregel. Waarschijnlijk geldt er wel een maximumaantal van 75 studenten per collegezaal. Tijdens de persconferentie bleek dat er wel mondkapjes op de gangen gedragen moeten worden.

Dutch Grand Prix

Ook kwam er meer duidelijkheid over de Formule 1 in Zandvoort op 3, 4 en 5 september. Het evenement kan doorgaan omdat iedereen vaste zitplaatsen heeft. Daarnaast vinden er - in tegenstelling tot festivals - geen overnachtingen op het terrein plaats. Wel mag maar tweederde van de tribunes worden gevuld.

De huidige maatregelen voor festivals - met onder andere een maximum van 750 bezoekers - zijn verlengd tot half september. Dat geldt ook voor de sluitingstijd van de horeca om middernacht.