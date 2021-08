Twee aanhoudingen na achtervolging door Amstelveense woonwijk

De Amstelveense woonwijk Middenhoven stond vannacht op zijn kop door een politieachtervolging. Een huizenblok in de wijk was omsingeld en meerdere agenten hebben een aantal tuinen doorzocht. Uiteindelijk werden twee verdachten aangehouden, maar de aanleiding is nog onduidelijk.

Een buurtbewoonster werd er wakker van: "Ik had wat gerommel buiten gehoord, maar zag zo snel even niks. Even later hoorde ik sirenes. Toen ik daarna vanuit mijn zolderraam keek, hoorde ik twee mannen tegen elkaar zeggen: ‘bukken, bukken'. Hierna hoorde ik ze ook langs rennen. Daarna zag ik de politie.”

De politie sprak voorlopig over een ‘achtervolging’ en volgens een omstander zou die na een (poging)tot inbraak in een woning zijn ingezet. De politie kon dat nog niet bevestigen.

Inbraakgolf

De afgelopen weken werd er vaker ingebroken in woningen en de werkwijze kwam overeen. Zo waren hoekhuizen voornamelijk het mikpunt en de inbrekers kwamen binnen door het raam of kozijn te verbreken. Afgelopen week werden er tien inbraken gemeld en een week eerder waren er acht inbraken.

De politie hield bijna twee weken geleden ook al twee verdachten aan. Zij worden verdacht van meerdere inbraken in de stad.