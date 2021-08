Ajax neemt afscheid van Lasse Schöne voor thuisduel met NEC

Ajax zet zaterdagavond rond het thuisduel met NEC oud-speler Lasse Schöne in het zonnetje. De Deen, die nu uitkomt voor de Nijmegenaren, keert voor het eerst sinds zijn vertrek terug in een met publiek gevulde Johan Cruijff Arena.

Schöne speelde van 2012 tot 2019 voor Ajax. In die periode speelde hij 287 officiële duels. In 2013, 2014 en 2019 werd hij kampioen met de club. Daarbij won hij in Amsterdamse dienst ook de KNVB Beker (2019) en de Johan Cruijff Schaal in 2013 en 2019.

De Deense middenvelder verruilde Ajax in 2019 voor een avontuur bij het Italiaanse Genoa, maar dat liep uit op een teleurstelling. Vorig jaar keerde hij bij sc Heerenveen terug naar de Eredivisie. De 35-jarige Schöne vertrok deze zomer naar promovendus NEC, waar hij tussen 2008 en 2012 ook al speelde.

Ajax en NEC trappen morgen om 21.00 uur af in de Johan Cruijff Arena.