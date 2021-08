Stekelenburg beëindigt interlandcarrière, Rensch debuteert in voorselectie Oranje

Stekelenburg stond het afgelopen EK nog onder de lat bij Oranje. De 38-jarige doelman heeft in totaal 63 interlands achter zijn naam staan. Hij debuteerde in 2004, maar toen was hij nog tweede keeper achter Edwin van der Sar. Stekelenburg maakte in 2010 grote indruk tijdens het WK in Zuid-Afrika. Mede dankzij zijn sterke optreden bereikte Oranje toen de finale. Afgelopen maart werd hij voor het eerst in vijf jaar opgeroepen voor het Nederlands Elftal.

Debuut

Waar de interlandcarrière van Stekelenburg eindigt, lijkt die van Devyne Rensch binnenkort te beginnen. De 18-jarige Ajax-verdediger is door de nieuwe bondscoach Louis van Gaal voor het eerst opgenomen in de voorselectie voor drie WK-kwalificatieduels in september.

Met zeven spelers in de voorlopige selectie is Ajax hofleverancier bij Oranje. Naast Rensch zijn Daley Blind, Davy Klaassen, Jurriën Timber, Remko Pasveer, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis opgenomen.

De volledige voorselectie: