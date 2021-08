Dode hond drijvend gevonden in Sloterplas

Twee jongens hebben afgelopen dinsdagavond een dode hond gevonden in de Sloterplas, dat officieel het buitenbad van het Sloterparkbad is. De politie onderzoekt de zaak.

De hond had een lint om zijn nek en dreef in het water. Het dode dier is door de politie in beslag genomen. De politie zegt niet uit te sluiten dat de hond met opzet in het water is gedumpt.

De politie vraagt getuigen zich te melden, zo is de identiteit van de twee jongens die de melding deden ook niet bekend. Ze waren aan het varen in de Sloterplas toen ze de hond zagen. "Ook komt het team graag in contact met getuigen die weten van wie de hond is of in de dagen daarvoor iets verdachts hebben gezien bij de steiger aan het Sloterparkbad", laat de politie weten.