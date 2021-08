Stad NL V Geen grote festivals tot 20 september: "Een enorme domper"

Het waren spannende dagen voor festivalorganisatoren, maar het hoge woord is eruit. Het demissionair kabinet maakte tijdens de persconferentie bekend dat festivals ook tot zeker 20 september niet door mogen gaan. Voor verschillende festivals, zoals Valtifest, is dat een tegenvaller. "Dit is enorm zuur."

Afgelopen dinsdag had de organisatie van Valtifest nog hoop, maar inmiddels is duidelijk dat het festival in het eerste weekend van september niet door kan gaan. "We hadden het stiekem verwacht, maar het blijft wel een enorme domper dat je uiteindelijk al die voorbereidingen voor niks hebt gedaan" zegt Nora van der Woude, producer van het festival. Een festival met 750 mensen zou mogen, maar dat redden ze naar eigen zeggen niet. "Die verdwijnen op dit terrein. En buiten dat, financieel kun je voor 750 man ook echt geen festival organiseren."

Quote Dat de Formule 1 wel doorgaat, voelt als een dikke middelvinger naar de festivals en concerten Nora van der Woude - producer valtifest

In tegenstelling tot festivals, heeft het kabinet wel toestemming gegeven om de Formule 1 in Zandvoort door te laten gaan. Dat voelt voor Van der Woude niet eerlijk. "Dat is best wel een dikke middelvinger naar de festivals en concerten." Volgens haar hebben fieldlab-evenementen goed genoeg aangetoond dat evenementen ook ongeplaceerd zouden moeten kunnen. "Met een juist gebruik van Testen voor Toegang kunnen wij echt een veilig festival organiseren. Het is gewoon heel zuur dat het niet door mag gaan."