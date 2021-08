"Kabinet wil anderhalve meter half september loslaten, clubs tot november dicht"

Het gaat dan om de derde week van september. Er wordt ook gekeken of er ook meer mogelijk is in de horeca en bij evenementen. Bij evenementen zou het testen voor toegang wel blijven.

Ondanks het loslaten van de anderhalve meter, blijven de clubs en discotheken waarschijnlijk nog tot 1 november dicht. Dat betekent dat het Amsterdam Dance Event (ADE) op losse schroeven staat en ook dat concerten zonder zitplaatsen nog onmogelijk blijven.

Gisteren werd al bekend dat het hoger onderwijs open mag zonder de anderhalve meter-maatregel. Wel geldt dat de adviezen van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) ertoe kunnen leiden dat de versoepelingen uitgesteld worden.

De persconferentie begint vanavond om 19.00 uur en is ook te zien op AT5.