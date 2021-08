Festivalbranche kondigt protestmars aan: "Belofte is officieel gebroken"

De mars heet Unmute Us en de festivalorganisatoren hebben ook een website gemaakt. "Tijdens de recente persconferenties kregen festivals wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte is officieel gebroken."

Niet de mond snoeren

De protestmars moet een duidelijk signaal richting Den Haag afgeven. "Zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren. De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken."

De oproep is ondertekend door ruim 300 organisaties, waaronder de organisatoren van de festivals Amsterdam Open Air, Valhalla en Strafwerk.

Zitplaatsen

Vanavond werd tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge bekend dat de huidige regels voor festivals, maximaal 750 bezoekers en alleen zitplaatsen, tot zeker 20 september blijven.

Ook werd duidelijk dat clubs tot 1 november dicht moeten blijven. Clubeigenaren starten daarom een kort geding tegen de overheid.