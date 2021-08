Sjaak Swart over 25-jarige Arena: "Mooiste stadion dat we hebben"

Trijntje Oosterhuis zong het nummer 'De zee' tijdens de opening van de Arena op 14 augustus 1996. "Zenuwslopend, twee seconden voordat die doeken vielen deed mijn geluid het niet en ik had stress alsof ik in een brandend huis rondrende, maar het is uiteindelijk allemaal goedgekomen."

Maar de Arena is natuurlijk vooral bekend vanwege Ajax. De overgang van De Meer naar destijds de Amsterdam Arena, ging niet zo soepel als verwacht. "De Meer, dat was een geweldig stadion omdat het publiek er zo dicht op zat en hier was het echt wennen", aldus mister Ajax Sjaak Swart. Nu vindt Swart het echter het mooiste stadion dat er is. Dat erkent ook Henk Markerink, CEO van de Johan Cruijff Arena, die met de viering ook zijn pensioen aankondigde. "We hebben iets neergezet om trots op te zijn."

Kijk hieronder de special die we maakten over 25 jaar Arena: