Afghaanse Amsterdammers over de situatie in hun thuisland: "Ik voel me machteloos"

Afghaanse Amsterdammers maken zich grote zorgen over de huidige situatie in hun moederland. Na bijna 20 jaar hebben Amerika en de NAVO-landen, waaronder Nederland, zich de afgelopen maanden teruggetrokken. De Taliban hebben vervolgens in een hoog tempo de macht terugveroverd. Kabul, de hoofdstad van Afghanistan viel gister in handen van de extremistische groepering.

''Ik kan mij geen land bedenken wat zoveel ellende moet doorstaan als Afghanistan'', zegt Nilab Ahmadi. Haar ouders ontvluchtten Afghanistan tijdens de Sovjet-invasie in de jaren tachtig en zo kwam zij op vroege leeftijd naar Nederland. Ze volgt de huidige situatie op de voet. ''Het ene moment denk je dat er niet genoeg tranen zijn om het verdriet weg te krijgen, het andere moment voel ik mij hulpeloos.'' Ook Shekoefe Faieq gaat momenteel door een rollercoaster aan emoties. ''Ik ben moe, boos, verdrietig en voel me vooral machteloos.'' Faieq kwam in 1995 met haar ouders naar Nederland. Haar moeder was 19 toen ze werd uitgehuwelijkt aan haar bijna 30 jaar oudere vader.

Gisteravond laat kwamen er beelden naar buiten waarop strijders van de Taliban de overwinning uitroepen nadat de hoofdstad Kabul in hun handen is gevallen. Sindsdien is het vooral zeer onrustig op de luchthaven van de stad. Mensen buitelen over elkaar heen om in een van de laatst vertrekkende vliegtuigen te komen. Nog extremer zijn beelden van mensen die op de vleugels van een vertrekkend Amerikaans legervliegtuig meeliften. ''Dat je dan beelden ziet dat mensen uit de lucht vallen is echt verschrikkelijk. Die mensen maken een keuze. Of daar geëxecuteerd worden, of een kleine kans hebben om weg te komen'', zegt Ahmadi.

Beide dames hebben contact met familieleden via internet. Ahmadi met haar neef, en Faieq met haar nichtje. ''Zij beschrijft een vreselijk angstaanjagende situatie. Op iedere hoek van de straat treffen ze strijders van de Taliban aan.'' De neef van Ahmadi vertelde haar dat hij vooral heel verdrietig was toen hij de vlag van de Taliban gehesen zag worden. ''Hij is een jonge jongen. Ik denk niet dat hij heel veel gevaar zal lopen, eerder journalisten en activisten. Het is gewoon triest om te bedenken dat hij opgroeit met dit vooruitzicht."