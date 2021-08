Vader Joes Kloppenburg herdenkt voor 25e keer zijn zoon: "Bar en boos wat er tegenwoordig gebeurt"

Zijn zoon werd het symbool van een slachtoffer van zinloos geweld, zelf stond vader Jan Kloppenburg decennia op de barricade om tegen het fenomeen te strijden.

AT5

Op 17 augustus 1996 willen Joes en zijn vriend Kenneth bij het verlaten van de kroeg een zwerver helpen die door een groepje vechtersbazen in de Voetboogstraat in elkaar wordt geslagen. De agressie richt zich vervolgens op een andere man die bewusteloos wordt geschopt. "Joes en ik komen er tussen: 'Stoppen, kappen, kappen!', vertelt Kenneth daags erna in het AT5 Nieuws. "En op dat moment zoeken ze eigenliijk als een stelletje beesten een nieuwe prooi. En dat is op dat moment gewoon Joes." Golf van verdriet De dood van Kloppenburg brengt een golf aan verdriet en vooral verontwaardiging teweeg. Een jaar na zijn overlijden wordt er een gedenkteken in de Voetboogstraat onthuld. Vader Jan richt de stichting 'Kappen Nou' op waarmee hij tot een paar jaar geleden onder andere op scholen lezingen geeft over zijn ervaringen.



Kloppenburg: "Mijn missie, want zo vatte ik het op, was bewustmaking, bewustwording. Voor jonge mensen meestal, uitgaanspubliek. Van: laat het niet zover komen, wéét waarmee je bezig bent."



Het stemt de Badhoevedorper dan ook "treurig" dat geweld om niets nog lang niet is verdwenen. Pas nog was het een jaar geleden dat Bas van Wijk werd herdacht aan De Nieuwe Meer waar hij een jaar geleden werd doodgeschoten, messengeweld onder jongeren is een hardnekkig probleem en de fatale mishandeling op Mallorca houdt Nederland al enkele weken in de greep.

"Het is bar en boos wat er tegenwoordig aan geweld gebeurt in Nederland. Dat stemt mij natuurlijk treurig, om het maar eens rustig te zeggen. Ik had me dat niet voorgesteld, dat ik dat nog zou meemaken."



Met 25 zonnebloemen is Kloppenburg vandaag met zijn vrouw, andere kinderen, familie en vrienden weer te vinden in de Voetboogstraat op zijn zoon te gedenken. "Dat wij dit nu al 25 jaar meemaken dat is natuurlijk niet niks, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar ik wil toch ook zoveel mogelijk zorgen dat Joes niet vergeten wordt, dat Joes niet voor niks heeft geleefd."