Evenementenbranche wil vanaf 1 september open: ''Dat is een keiharde eis''

"Stop de willekeur! Wij eisen dat per 1 september 2021 evenementen weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit." Met die boodschap protesteren organisatoren, leveranciers, artiesten en bezoekers uit de evenementenbranche zaterdag in Amsterdam en vier andere steden tegen het kabinetsbeleid. ''Dat het niet veilig kan is geen valide argument meer'', zegt initiatiefnemer van de mars Jasper Goossen.

Aanleiding voor het Unmute Us-protest is het besluit van het demissionaire kabinet dat de huidige regels voor evenementen, maximaal 750 bezoekers en alleen zitplaatsen, tot zeker 20 september moeten blijven. Deze zomer zou de boeken ingaan als 'The Summer of Love'. Jongeren konden gaan 'Dansen met Janssen', maar daar kwam abrupt een einde aan toen de cijfers omhoog schoten en dus werd de uitgaanssector weer dicht werd gegooid. ''En nu regeert de angst'', zegt Goossen.

Het protest is voortgekomen uit de festivalsector, maar inmiddels hebben volgens de organisatie 470 partijen uit de hele evenementenbranche zich bij de actie aangesloten. Onder hen ook grote evenementenlocaties zoals Ziggo Dome, Ahoy en TivoliVredenburg.

"Maat nóg voller"

"Na een weekend waarin festivals, culturele en zakelijke evenementen wederom de wacht werden

aangezegd en tegelijkertijd tienduizenden mensen, nota bene onder toeziend oog van demissionair

minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, op elkaar gepropt in voetbalstadions aan het joelen en

feesten waren, is de maat nóg voller", aldus de organisatie.

De organisatie benadrukt dat het absoluut voorstander is van het doorgaan van grootschalige sportevenementen, omdat daarmee juist wordt bevestigd dat het kan en dat de druk op de zorg daardoor niet exponentieel groeit. "Unmute Us! vindt dan ook dat de overheid een einde moet maken aan het meten met twee maten. Laat óók de festivals en andere evenementen doorgaan."

Buitenlandse evenementen

"We stevenen rap af op een vaccinatiegraad van 85 procent van de volwassen bevolking en op 1

september kan iedereen die dat wil gevaccineerd zijn. Als evenementen op de piek van de

vaccinatiegraad nog steeds niet kunnen plaatsvinden, wanneer dan wel?" De partijen stippen daarbij aan dat er in het buitenland inmiddels diverse grootschalige evenementen en festivals hebben plaatsgevonden.

Behalve in Amsterdam worden de marsen vanaf 14.00 uur gelopen in Groningen, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. Looproutes worden op een later moment bekendgemaakt op de website van het protest.