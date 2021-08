Moeder (31) beschuldigt vader van dumpen baby in container

De 31-jarige vrouw die ervan wordt verdacht in oktober 2014 haar baby in een ondergrondse container te hebben gedumpt in Slotermeer, ontkent dat zij dat heeft gedaan. Volgens haar zou de vader van het meisje dat hebben gedaan.

Dat zei de moeder vanmiddag via een videoverbinding tegen de rechter in een eerste pro formazitting. De vrouw, die geboren werd in Madagaskar, werd afgelopen april in Duitsland aangehouden nadat haar vingerafdruk werd teruggevonden in een Duitse databank. Ze wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van poging tot kindermoord.

Zes kinderen

De vrouw heeft in totaal zes kinderen en erkent dat zij de moeder is van het meisje dat in de container werd gevonden, die ze zelf Nomena noemt. Hoewel de vingerafdrukken van de moeder werden gevonden op de tas waarin de baby werd aangetroffen, is volgens haar de vader degene die het meisje destijds in de container dumpte. Hij zou volgens haar hebben gezegd dat het kindje was begraven.

"Ik ben niet diegene die dit heeft gedaan. Ik heb nog andere kinderen gekregen. Die kinderen zijn alles van mij. Ze zijn mijn familie. Ik heb dan ook niet de moed om ze iets kwaads aan te doen", aldus de vrouw tegen de rechtbank. Op de vraag van de rechter wat de vrouw vindt wat er met haar dochter is gebeurd, antwoordde ze: "Het raakt me heel erg. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het doet mij heel erg pijn."

Ondergrondse container

De baby werd op zondagochtend 26 oktober 2014 rond 04.15 uur aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer aan de Fritz Conijnstraat. Een getuige die huilgeluiden hoorde had de politie gewaarschuwd die het meisje, met behulp van de brandweer, levend uit de container kon bevrijden.

De zaak tegen de vrouw gaat verder op 5 november. Dan is de inhoudelijk behandeling.