Moeder (31) van containerbaby tegen rechter: "Ik zou mijn kind nooit wat aandoen"

De moeder (31) van de containerbaby verklaarde vandaag voor de rechter dat ze haar pasgeboren kind nooit wat aan zou hebben gedaan. Ze zou naar eigen zeggen de moed niet hebben omdat het familie is. Ze ontkent dan ook dat ze haar pasgeboren kind in 2014 in een ondergrondse vuilcontainer in Slotermeer heeft gedumpt. Volgens haar was het de vader die het pasgeboren meisje achterliet op de bewuste plek.

"Het raakt me heel erg. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het doet me heel erg pijn. Ik zou mijn kind nooit iets aandoen", vertelt de moeder vandaag via een videoverbinding aan de rechter.

Ook gaf ze een naam van wie de vader van haar kindje zou zijn. Verder had ze amper gegevens van hem.

"Ze heeft een woning opgegeven waar hij een of twee keer in of uit zou zijn gegaan. De politie heeft dat onderzocht, maar de bewoners van die woning wonen daar al heel lang en zeggen niks te weten van deze man", laat de persofficier van justitie weten na de zitting.

Vingerafdruk

Eerder gaf de vrouw nog toe dat zij zelf het kindje in de container heeft gegooid. Op de tas waar het meisje ingewikkeld was, werd een vingerafdruk van de vrouw gevonden.

De zaak wordt op 5 november inhoudelijk behandeld.