Troep na nachtelijke feestjes in speeltuin Het Woeste Westen: "Er worden ook dingen gesloopt"

De afgelopen weken is het 's ochtends puinruimen voor de medewerkers van speeltuin het Woesten Westen in Westerpark. Jongeren bezoeken de natuurspeeltuin 's avonds en 's nachts en laten een enorme troep achter. Ook wordt er van alles gesloopt. "Onze klaptafels zijn in het vuur beland."

Het was de afgelopen twee weken zes of zeven keer raak, zegt Martin Hup, directeur van het Woeste Westen. Jongeren bezoeken de natuurspeeltuin 's avonds en en 's nachts om een feestje bouwen met veel drank en kampvuren. En de volgende dag mogen de medewerkers alles opruimen. "Er wordt gewoon heel veel troep achtergelaten, en dat is heel spijtig. Er zijn ook dingen gesloopt en grote vuren gestookt. Waarbij ook klaptafels van ons in het vuur zijn beland. En boomstammetjes die wij als zitstammetjes gebruiken. Die zijn allemaal in het vuur beland."

De laatste keer hebben de jongeren een gigantische boomstronk in de fik gestoken. Daarbij sloeg het vuur over naar de zitstammetjes, bedoeld voor de kinderen die elke dag naar de natuurspeeltuin komen. De schade schat de directeur op zeker duizend euro, en dat is voor een stichting veel geld. Maar het ergste vind Hup de zooi die wordt achtergelaten. Bierblikjes, plastic tassen, flessen drank die nog halfvol zijn. En dat moet allemaal opgeruimd zijn voordat de kinderen komen, en dat lukt lang niet altijd. "De laatste keer was het zeker twee uur puinruimen. Voor mijn medewerkers is dat echt een domper. Die gingen op gegeven moment naar het werk met lood in de schoenen. Ze dachten alleen 'hoe zal het er vandaag weer uitzien'."

Betrapt Een medewerker was het zo zat dat ze na sluitingstijd zelf om het uur even ging kijken bij het Woeste Westen. Daar betrapte ze een paar jongeren die over het hek waren geklommen. Hup: "Ze heeft gezegd dat ze weg moesten. Toen zijn ze ook weggegaan. Maar goed, dat waren toen pas de eerste twee jongeren die avond. En ze leken erg trots op zichzelf." Martin Hup heeft contact gezocht met handhaving, maar die doen na half elf 's avonds geen rondjes meer. En ook de politie kan weinig doen. "De politie gaat hier niet elk uur rondrijden. Dat hebben ze in alle eerlijkheid ook gezegd. Dat ze 's nachts hun handen al vol hebben." De politie opperde nog om straatcoaches in te zetten om de speeltuin in de gaten te houden, maar ook straatcoaches lopen 's avonds laat niet meer rond. Extra toezicht Volgens Hup is er maar één oplossing. "Namelijk dat dit soort jeugd gewoon hun eigen rotzooi even opruimt. Maar ja, dat is misschien wel heel veel gevraagd." Stadsdeel West was niet op de hoogte van de problemen, en laat weten in gesprek te gaan met Het Woeste Westen over eventueel extra toezicht.