Dam tot Damloop definitief afgelast

Volgens race director Jan Willem Mijderwijk is het organiseren nu nog onverantwoord. "Niet de race zelf, maar het begin- en eindpunt vormen een probleem. Daar komen alle deelnemers samen." Ook is het lastig het publiek te handhaven. "Het evenement is open toegankelijk, dus we kunnen niet garanderen dat mensen die afstand bewaren. Testen zou voor deelnemers mogelijk zijn, maar niet voor het publiek."