Grootste hinder Vijzelstraat voorbij: ''Nog paar kleine stremmingen''

Het einde van de werkzaamheden aan de Vijzelstraat komt in zicht. Al twee jaar wordt hier gewerkt aan de renovatie van drie oude bruggen en de herinrichting van de straat. Een complex project dat onderdeel uitmaakt van de Rode Loper. In het AT5-programma Het Verkeer laten trotse werkmannen zien wat er allemaal klaar is.

''En nu twee jaar later is de nieuwe weginrichting voor het verkeer voor een groot deel klaar en ook is het constructiewerk aan de bruggen afgerond'', vertelt omgevingsmanager Wouter Lindenbergh trots. Autoverkeer rijdt in de nieuwe situatie op de trambaan en voor fietsers en voetgangers zijn er brede voetpaden en fietsstroken aangelegd.

Om die ruimte te creëren moest de Vijzelstraat flink aangepakt worden. In augustus 2019 zijn de werkzaamheden gestart om de straat een nieuwe inrichting te geven. En dat was niet alles, ook de drie oude bruggen in de straat waren toe aan renovatie.

Lindenbergh is blij dat het grote werk erop zit. ''De impact was natuurlijk best wel fors. We hebben op veel plekken grote werkzaamheden gedaan met veel hinder. Dat hebben we gelukkig achter ons gelaten.'' En daar zijn voorbijgangers die we spreken ook opgelucht over. ''Het omfietsen was wel onhandig'', vertelt een dame op de fiets. ''Gelukkig was het door corona wel rustiger op straat'', voegt ze hieraan toe. ''Het heeft even geduurd, het was lastig maar het resultaat is mooi'', vertelt een andere fietser.

Dit betekent niet dat de werkzaamheden nu helemaal klaar zijn. Nog altijd wordt er hard gewerkt op de Vijzelstraat en wat opvalt is het plezier waarmee de mannen aan het werk zijn. ''Dit is hartje Amsterdam, mijn stad. Als je hier mag werken is een hele eer'', vertelt een van hen met een brede glimlach. Ondertussen zit een ander groepje te schaften op het terras van een café. ''Weer eens wat anders dan de gewone schaftkeet'', vertelt de machinist die geniet van zijn gebakken eitje.