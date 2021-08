Burgemeester Halsema onthult monument Nelson Mandela in Zuidoost

Behalve de burgemeester zijn bij de onthulling in het Nelson Mandelapark ook kunstenaar Mohau Modisakeng, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en de ambassadeur van Zuid-Afrika aanwezig. Belangstellenden die bij de onthulling willen zijn, kunnen zich vooraf aanmelden op de site van de gemeente.

Gefragmenteerd portret

De beeldengroep bestaat uit zeven losse onderdelen. Elk onderdeel is een gefragmenteerd portret, opgebouwd uit de gezichten van de bewoners. Samen vormen zij één geheel, dat staat voor het gedachtegoed van Nelson Mandela. Dit komt terug in een citaat van Nelson Mandela op het platform waar het beeld op staat: “We are human through the humanity of others”.

Het ontwerp werd door een meerderheid van de bewoners gekozen. Toch viel het niet direct bij iedereen in de smaak. "De bedoeling is wel goed. Daar gaat het om", zei een bewoner toen het ontwerp bekend werd gemaakt. Andere bewoners vonden het monument juist erg aansluiten bij de buurt.

Het kunstwerk is levensgroot: het is mogelijk om tussen de gezichten door te lopen.