Buurt vraagt om actie na explosie in Talmastraat: "Mevrouw Halsema, waar bent u?"

Meerdere buurtbewoners die AT5 vandaag spreekt bij de woning in de Talmastraat in De Pijp waar vannacht vermoedelijk een moletovcocktail tot ontfploffing kwam, zeggen dat het om een drugspand gaat waar al langer problemen zijn. Ze verlangen actie van de burgemeester.

"Er is eigenlijk nog maar één iemand die ik aankijk en feitelijk ook wil aanspreken en dat is mevrouw Halsema", vertelt een buurtbewoner voor de bewuste woning. "Mevrouw Halsema, waar bent u? Er is geleerd om problemen vooruit te signaleren en vooruit te herkennen. Zien ze dan niet dat dit al te lang een probleem is dat zich maar voortsleept en dat de buurt alleen maar in onveiligheid brengt? Zien ze dat dan niet?"



Quote "'s Avonds laat hoor je mensen schreeuwen: Waar is mijn geld? Waar is de dealer?" buurtbewoner

Al vier jaar zouden er problemen zijn bij het huis waar een man woont die verslaafd raakte aan drugs. Op zichzelf richt de boosheid van de buurt zich niet tegen deze man in het bijzonder, maar zijn woning is wel een toevluchtsoord voor nog meer verslaafden die ook zo hun eigen problemen meebrengen.



"'s Avonds laat hoor je mensen schreeuwen: 'Waar is mijn geld? Waar is de dealer? Waar is dit'...elke dag. Deze ramen hier hebben wij nog nooit heel gezien."



Een kennis van de man kwam vanmiddag zijn twee katten voeren, die achterbleven in de woning. Volgens haar mag de bewoner van de politie niet meer terug naar zijn huis. Dat vindt de Amsterdammer die AT5 voor camera spreekt vervelend voor hem, maar: "Wij als buurt vragen nou gewoon dat er wat gedaan wordt. De juiste personen die voor de problemen hier zorgen, die moeten nu gewoon een andere plek krijgen. Want op een gegeven moment gaat de buurt zich tegen ze keren en op dat punt staan we nu."

