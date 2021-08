Cafés op de De Clercqstraat balen van maandenlange bouwput voor de deur

Echt gezellig is het niet, een biertje drinken met uitzicht op hekken en bouwwerkzaamheden. Toch is dat al maandenlang het uitzicht op de terrassen van Bar Ramona en Hendrix op de De Clercqstraat in West. En het duurt nog wel even. De kabels en leidingen op de brug worden verlegd. "Er zitten gewoon veel minder mensen op het terras."

De bruggen op de De Clercqstraat en de Jan Evertsenstraat zijn volgens de gemeente oud en in slechte staat. Daarom worden ze vernieuwd. "Ik ben vaste gasten verloren, die gewoon niet in een bouwput willen zitten," vertelt Lena Karrenberg van Bar Ramona. "Ik merk dat mensen toch doorlopen en niet hier willen zitten als ik ze een tafeltje aanwijs. Terwijl het hier vroeger heel gezellig was, lekker mensen kijken. Het was gewoon veel knusser."

De gemeente verwacht in november klaar te zijn met het verleggen van de kabels en leidingen. Karrenberg heeft alle begrip voor de renovatie, maar baalt wel van de timing. "Het is gewoon jammer dat het net na de coronacrisis komt. Dat je zo lang dicht bent geweest en dat dit er even overheen komt is gewoon flink balen."