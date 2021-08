Stad NL V Vaccinatiegraad stokt in Nieuw-West en Zuidoost: GGD gaat prikken in moskee

Amsterdam doet er alles aan om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Vooral in buurten waar veel mensen met een migrantieachtergrond wonen gaan de cijfers niet of nauwelijks omhoog. Het bestuur van de Taibah moskee in Zuidoost helpt ook een handje mee. Vandaag kon iedereen zich in de moskee laten vaccineren.

De komende drie vrijdagen is het mogelijk om je in de Taibah Moskee te laten vaccineren tegen corona. Het bestuur heeft hiertoe zelf het initiatief genomen. De mobiele prikteams van de GGD verzorgen de vaccinatie. Door de prik op een vertrouwde omgeving aan te bieden hoopt het bestuur dat meer mensen zich laten inenten. Imams Dat ook de imam de gelovingen aanspoort om een prik te nemen kan ook een handje helpen. "Vanuit de Islam wordt ons geleerd dat wij onszelf moeten beschermen bij een pandemie of ernstige ziekte. En wij moeten er ook voor zorgen dat de ziekte niet verder kan uitbreiden en de gemeenschap beschermen", vertelt penningmeester Hakiem Kariman. Ook voor de 12 jarige Joenoes is het belangrijk dat de imam zegt dat het goed is. "Omdat de imams de Islam hebben bestudeerd weten ze veel meer dan normale moslims, dus zij kunnen ook beter weten of iets goed is", vertelt Joenoes nadat hij zijn eerste prik heeft gehad.

Joenoes krijgt zijn eerste prik - NH NIeuws

De GGD is blij met de priklocatie in de Taibah Moskee en hoopt dat meerdere Amsterdamse moskeeën het voorbeeld van de Taibah moskee zullen volgen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat er veel mensen zich in de Moskee laten inenten, maar dat de vaccinatiegraad omhoog moet is wel duidelijk. Uit cijfers van de GGD blijkt dat de stijging van de vaccinatiegraad in Nieuw-West (51%) en Zuidoost (52%) volledig tot stilstand is gekomen. Ook stadsbreed stijgt de vaccinatiegraad nog maar nauwelijks, van 61 procent vorige week naar 62 procent deze week.

NH NIeuws

Probleem Die zeer lage vaccinatiegraad begint langzamerhand een groot probleem te worden. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de mensen die nu in ziekenhuizen worden opgenomen vanwege coronaklachten, bijna driekwart niet of nog niet helemaal gevaccineerd zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat tijdens de tweede corona-golf Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder werden getroffen door corona dan hun stadsgenoten met een Nederlandse achtergrond. Zij werden vaker opgenomen in het ziekenhuis, maakten 2 tot 4 keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna anderhalf keer zo hoog.