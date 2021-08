Automobilist laat voetganger (30) zwaargewond achter na aanrijding in Noord

Een voetganger is gisteravond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij werd aangereden op de Hans Meerum Terwogtweg in Noord. De bestuurder van een waarschijnlijk donkerkleurig voertuig is na de aanrijding doorgereden.

Het slachtoffer stak tegen 00.00 uur samen met een andere man de weg over richting de IJdoornlaan toen hij werd geraakt door de auto. De bestuurder zou de voetgangers over het hoofd hebben gezien waarna hij een van de twee mannen schepte. Vervolgens zou hij doorgereden zijn in de richting van de Elzenhagensingel.

Aanspreekbaar

Het slachtoffer was op het moment dat de hulpdiensten hem meenamen naar het ziekenhuis niet aanspreekbaar, die situatie is veranderd. ''We hebben vanochtend contact gezocht met het slachtoffer en die was inmiddels weer aanspreekbaar'', zegt een woordvoerder. De politie vraagt getuigen die meer weten over de aanrijding zich te melden.