Politie treft verdovende middelen en zwaar vuurwerk aan na schietpartij in Spaarndammerbuurt

De politie heeft vannacht in een woning aan de Polenenstraat in de Spaarndammerbuurt verdovende middelen en zwaar vuurwerk aangetroffen. Aanleiding van de huiszoeking was een melding van een schietpartij waarbij volgens getuigen twee schoten zouden zijn gelost.

De politie heeft een 30-jarige Amsterdammer aangehouden na een vechtpartij in de woning, of hij betrokken is geweest bij het schieten wordt onderzocht. Agenten in kogelwerende vesten hebben de straat afgezocht naar hulzen en ander bewijsmateriaal. Het vuurwerk en de verdovende middelen zijn meegenomen voor onderzoek.