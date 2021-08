Dak geplaatst op toekomstige passage station Zuid: preciesieklus van 2 miljoen kilo

Op de toekomstige Brittenpassage van station Zuid is vandaag een nieuw dak geplaatst. Het verplaatsen van het twee miljoen kilo wegende dak is een flinke preciesieklus, waar twee jaar lang voorbereiding in zit. Ook het publiek mocht meekijken bij dit bouwtechnisch hoogstandje.

Technisch manager uitvoering Zuidasdok Emiel Vergouw is trots over de wijze waarop het twee miljoen kilo wegende dak op zijn plek geschoven wordt. “Het schuiven doen we met vijzels, dat kan je vergelijken met grote krikken. Omdat er maar heel weinig ruimte is, beginnen we met krikken die maar 5 centimeter kunnen schuiven. Naarmate we verder komen kunnen we steeds grotere krikken gebruiken en gaat het verplaatsen steeds sneller”, legt hij uit.

Op de millimeter nauwkeurig

Uiteindelijk duurde de hele operatie zeven uur. De vele belangstellenden konden vanaf veilige afstand maar weinig bewegingen zien, desondanks waren ze onder de indruk. “Om te zien hoe je op deze schaal toch in staat bent om op de millimeter nauwkeurig te kunnen werken, dat vind ik reuze interessant”,vertelt Marcel du Bois, die speciaal hiervoor uit Haarlem is gekomen.

Nu de dakdelen er liggen moet er nog wel even doorgewerkt worden. Komende maandagochtend vanaf 5 uur moeten de treinen al over het nieuwe dak rijden. Pas in een later stadium zal begonnen worden met de aanleg van de Brittenpassage, die eronder komt te liggen.