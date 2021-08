"Voor 67 miljoen euro aan edelmetalen in overvallen waardetransport Noord"

Het waardetransport dat in mei werd overvallen op de Meeuwenlaan in Noord, zou in totaal 67 miljoen euro waard zijn geweest. De overvallers zouden ongeveer een zesde daarvan hebben meegenomen.

Dat melden RTL Boulevard en het AD vanavond op basis van bronnen rond het onderzoek. De daders zouden er in hun vluchtauto's met 12,2 miljoen euro vandoor zijn gegaan. Na een wilde achtervolging waarbij overvallers op de politie schoten en er in een weiland een overvaller door de politie werd doodgeschoten, zou 9,4 miljoen zijn teruggevonden. Of de andere paar miljoen al terug is, is onbekend.

Portofoons

De overvallers zouden zich goed voorbereid hebben. Via portofoons konden ze contact met elkaar houden. Ook droeg de overvaller die doodgeschoten werd een kogelwerend vest. Een kogel uit het dienstpistool van een agent raakte hem net boven dat vest.

Het leek er vlak na de overval al op dat niet het hele transport leeggeroofd was. Zwaarbewapende agenten bewaakten het pand aan de Meeuwenland en 's avonds vertrok er een door de politie zwaar bewaakt transport vanuit het bedrijfspand naar een onbekende locatie.