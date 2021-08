SP wil debat over Quin Dokters: "Marktwerking hoort niet thuis in zorg"

Als het aan de SP ligt, geeft wethouder Simone Kukenheim (Zorg) volgende week donderdag in de Stopera uitleg over huisartsenketen Quin Dokters. Duizenden patienten moesten weg bij de keten omdat er te weinig personeel was.

Begin dit jaar nam Quin Dokters verschillende praktijken in de stad over, maar toen waren er al grote problemen. Bronnen die AT5 sprak en documenten wezen erop dat veel zorgmedewerkers niet voor Quin Dokters willen werken, onder meer vanwege het voornemen van de huisartsenketen om huisartsenzorg vergaand digitaliseren. Verder bleken overgenomen dossiers nog niet op orde te zijn. "De situatie rond Quin Dokters laat wat de SP-fractie betreft wederom zien waarom marktwerking niet thuis hoort in de zorg", stelt raadslid Tiers Bakker. "Commerciële 'snelle jongens' die huisartsenpraktijken opkopen, het vervolgens nalaten om goede zorg te leveren en vervolgens de deuren weer moeten sluiten met als gevolg dat duizenden Amsterdammers een nieuwe huisarts moeten zoeken." Bakker wil weten of de wethouder gesprekken heeft met de Amsterdamse Huisartsen Alliantie, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen. "Heeft de gemeenten instrumenten in handen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de huisartsenzorg ten prooi valt aan commercieel gehaaide partijen, die opkopen 'de boel leegeten als sprinkhanen om vervolgens weer te vertrekken'?"