Stadsbestuur praat met bewoners Noord: "We horen heel goed hoe groot de onvrede is"

De burgemeester en alle wethouders bezochten vanmiddag stadsdeel Noord om met bewoners in gesprek te gaan. Die maken zich grote zorgen over de voortrazende gentrificatie van hun buurt.

Wethouder Marjolein Moorman reageerde door te zeggen dat het het belangrijkst is om het gesprek te blijven voeren. "Kijk, wij hebben ook geen toverstaf. We hebben niet morgen alle problemen opgelost."

Het stadsbestuur deed vanmiddag een belofte. Net zoals in Zuidoost en Nieuw-west komt er ook voor Noord een masterplan. "Dat is om samen met de inwoners, samen met het stadsdeel, te gaan nadenken over langdurige investeringen in Noord", zei burgemeester Femke Halsema. "Langdurig herstel voor Noord en ontwikkeling. Want wij horen heel goed hoe groot de onvrede is."

Massih Hutak van protestgroep Verdedig Noord was daar blij mee. "Ik heb zeker hoop en ik hou ook zeker hoop. Ze kunnen niet om ons heen en dat merk je."