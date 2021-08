Overvallers waardetransport Noord vandaag voor de rechter

Ze komen uit België en Frankrijk. Drie van hen zijn 43 jaar, de anderen zijn 42, 38 en 24 jaar. Gisteren bleek dat de overvallers voor 12,2 miljoen euro aan edelmetalen hadden meegenomen. Een deel van die buit, met een waarde van zo'n vier miljoen euro, is nog zoek.

In Broek in Waterland, waar de achtervolging eindigde en er een overvaller door de politie werd doodgeschoten, hopen ze op hoge celstraffen. "Ik zou wel willen dat hier een jaar of tien straf voor zou staan", zegt Arie Kaars. Hij zag de verdachten door zijn tuin rennen en hoorde de kogels in zijn huis slaan toen de politie achter ze aan zat.