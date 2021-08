Amsterdamse economie herstelt, maar langzamer dan rest van het land

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020 groeide de plaatselijke economie met negen procent, maar in vergelijking met 2019 is er nog sprake van een krimp van acht procent. Daarmee blijft Amsterdam achter bij de rest van het land: veel regio's hebben het niveau van 2019 al bereikt of zijn zelfs gegroeid.



Reden van het langzamere herstel is dat Amsterdam in vergelijking met de andere regio's harder is getroffen door de coronacrisis, omdat hard getroffen sectoren als de horeca en cultuur hier een groot aandeel in de economie hebben. In omliggende regio's zoals bijvoorbeeld de Haarlemmermeer (Schiphol) is de economie ook nog niet volledig op het niveau van 2019.