Jonge man bedreigd en beroofd van telefoon bij tramhalte Weesperplein

Twee weken de tijd krijgen ze om zich te melden bij de politie, twee verdachten die halverwege januari een jongen beroven bij tramhalte Weesperplein. Het duo houdt het slachtoffer al lange tijd in de gaten, hij wordt bedreigd en uiteindelijk beroven ze hem van zijn telefoon. In het opsporingsprogramma Bureau 020 roept de politie het tweetal op zich te melden, anders worden ze herkenbaar in beeld gebracht.

AT5

''Wij hebben het vermoeden dat de verdachten in deze zaak minderjarig zijn. Daarom krijgen zijn van ons, ondanks de heftigheid van het incident, een week twee weken de tijd om zich bij ons te melden. Doen ze dit niet, zullen ze volgende week over twee weken herkenbaar in beeld komen en ik waarschuw jullie staan er duidelijk op'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op station Bijlmer Arena zijn de verdachten door meerdere bewakingscamera's vastgelegd. Te zien is hoe ze de roltrap naar het perron van de metro pakken, daar een tijd rondhangen, om vervolgens weer naar beneden te gaan. Ook beneden blijven ze even rond de uitcheckpoortjes hangen. Uiteindelijk zijn ze weer op de roltrap naar boven te zien. Op het perron staat het slachtoffer te wachten op de metro richting Centraal. Hij heeft dan al het gevoel dat hij in de gaten gehouden wordt door de verdachten. Als hij de metro instapt ziet hij dat de jongens ook instappen. ''De verdachten gaan in de metro recht tegenover het slachtoffer zitten. De jongens observeren hem en spreken onderling met elkaar. Dit geeft het slachtoffer een vervelend gevoel. Op station Weesperplein stapt het slachtoffer uit, het tweetal volgt hem op de voet. Telefoon Het slachtoffer gaat bij de tramhalte op een bankje zitten. Opeens staat een van de verdachten voor zijn neus die zegt dat hij zijn telefoon moet afgeven. Hij dreigt dat hij zal steken als hij dat niet zal doen. Het slachtoffer ziet dat de andere verdachte zijn schoudertas openmaakt en is bang dat er een mes uit komt. ''Het bevalt het slachtoffer niks en hij besluit op te staan en loopt richting de Weesperstraat. De jongens komen achter hem aan en dan besluit het slachtoffer toch zijn telefoon af te geven. Daarna gaan de jongens er vandoor. Ben jij een van deze verdachten? Meld je dan bij ons'', besluit Stor.