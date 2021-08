Verdachte neemt duizenden euro's aan frauduleus verkregen geld op

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt frauduleus verkregen geld opgenomen te hebben. De bankpas die hij gebruikt, is van een minderjarige Amsterdamse. Het geld wordt opgenomen in Rotterdam.

''De moeder van het slachtoffer ontdekt eind juni vorig jaar dat er vreemde transacties hebben plaatsgevonden op de bankrekening van haar dochter'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Als de moeder haar dochter vraagt hoe dit komt vertelt ze dat ze een dag eerder haar pinpas is kwijtgeraakt. Onderzoek van de politie wijst uit dat het overgemaakte en opgenomen geld van een spoofing-slachtoffer is. Dit slachtoffer heeft duizenden euro’s naar de bankrekening van de dochter overgemaakt in de veronderstelling dat zij aanwijzingen van de ING-bank opvolgde.

Oproep

''Pas op voor dit soort fraude en let erop dat uw bank u nooit zal vragen om geld over te boeken naar andere rekeningen, ook niet in noodgevallen. Uw bank zal nooit om uw pincode vragen of vragen uw bankpas per post te versturen. Twijfelt u in een bepaalde situatie, neem dan contact op met uw bank'', aldus Stor.